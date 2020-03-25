В Кыштыме ведутся поиски пропавшего мужчины

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Уже две недели полиция, поисково-спасательный отряд «Дозор» и родственники пропавшего занимаются поисками жителя Кыштыма 83-летнего Рудольфа Зуфаровича Бурангулова.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 12 марта мужчина ушёл из санатория «Дальняя дача» и не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

На днях поиски прошли в лесном массиве района Дальняя дача и в садоводческих товариществах.

Пропавший мужчина – худощавого телосложения, был одет в куртку, кепку и спортивные штаны тёмного цвета. Особые приметы – плохо слышит.

Межмуниципальный отдел МВД «Кыштымский» просит всех, кто владеет какой-либо информацией о Рудольфе Бурангулове, позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8(351-51) 4-46-61, 102 или 02.