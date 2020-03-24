В Кыштыме неизвестные обчистили гараж
Сегодня, 16:02 Категория: Происшествия
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В дежурную часть полиции обратился житель Кыштыма с заявлением о краже.
По его словам, в период времени с 15 по 21 марта неизвестные наведались в гараж, расположенный в кооперативе «Байкал». Злоумышленники повредили навесной замок и проникли внутрь.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, из гаражного бокса была украдена летняя резина на литых дисках фирмы «Кордиант». Ущерб составил 12 тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.