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В Кыштыме полицейские остановили таксиста, который перевозил пассажиров с наркотиками

Сегодня, 14:52 Категория: Происшествия
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В ночь на минувшую субботу в рамках профилактического мероприятия «Район» сотрудники ППС совместно с участковыми остановили на территории Кыштымского городского округа автомобиль «Лада калина».

 

За рулём находился таксист, который перевозил жителей Озёрска. При личном досмотре у пассажирки был изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом весом 0, 99 грамма. Женщина и её спутник были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 

Чуть раньше, также в рамках «Района», сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Кыштыма 1978 года рождения. При нём находился свёрток с синтетическим наркотическим веществом. По словам задержанного, он приобрёл наркотик через интернет.

 

В отношении кыштымца возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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Теги: Кыштым полиция наркотики район

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