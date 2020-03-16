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Жительница Кыштыма перевела мошенникам почти миллион рублей

Сегодня, 11:49 Категория: Происшествия
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Вопиющий случай произошёл уже в этом году. По данным межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», у жительницы нашего города сын отбывает срок в северных широтах страны. Престарелая мать захотела перевести его в колонию ближе к родному дому.

 

В интернете она случайно наткнулась на одно из объявлений, где предлагалась как раз такая помощь. Женщину убедили в том, что компания может решить вопрос о переводе заключённого из одной колонии в другую. Стоимость услуги оценили в 900 тысяч рублей.

 

Доверчивая пенсионерка погрязла в кредитах и долгах, собирая нужную сумму. Она перевела незнакомцам деньги, после чего они, разумеется, на связь больше не выходили.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся доследственная проверка.

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Теги: Кыштым полиция мошенники уголовное дело деньги

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