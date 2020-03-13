В Кыштыме бывший полицейский осуждён за незаконную рубку лесных насаждений

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Кыштымский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего работника полиции. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, мужчина приехал в лесной массив, с помощью спецтехники спилил и погрузил на автомобиль четыре берёзы и три сосны. Общий ущерб лесному фонду оценивается почти в полмиллиона рублей. «Чёрный лесоруб» был задержан на месте сотрудниками полиции.

Сразу же после случившегося «лесоруб» был уволен из правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря Кыштымского городского суда Елены Казаковой, он приговорён к двум годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, а также должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на два года. Наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу Кыштымского лесничества возмещение материального ущерба в размере 444 тысячи 864 рубля. Приговор вступил в законную силу.