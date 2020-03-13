В Кыштыме будут судить двух озерчан, распространявших наркотики в нашем городе

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Прокуратура направила в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении сразу двух молодых людей, жителей соседнего Озёрска.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, с февраля по август приятели делали закладки с синтетическими наркотиками на территории обоих городов, а также в Каслях и Карабаше. Однако задержаны они были в августе сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции. Причём попались, что называется, с поличным – во время очередных закладок.

В общей сложности у них было изъято 17 граммов наркотических веществ.

С августа оба озерчанина, которые наряду с основной работой решили промышлять ещё и криминалом, находятся под стражей. Установлена их причастность к 17 эпизодам покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Учитывая, что преступления совершены в составе организованной группы, каждому грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.