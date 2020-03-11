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В одном из детсадов Кыштыма малыш получил серьёзную травму

Вчера, 09:29 Категория: Происшествия
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Инцидент произошёл ещё в сентябре прошлого года в одном из детских садов микрорайона Нижнего Кыштыма. Мальчик 2016 года рождения получил травму прямо в группе. Однако никто из работников учреждения свою вину так и не признал.

 

Дождавшись заключения судебно-медицинской экспертизы, которая определила закрытый перелом плечевой кости как среднюю тяжесть вреда здоровью, родители малыша обратились в прокуратуру. В своём заявлении они попросили подать в суд исковое заявление в защиту нарушенных прав малолетнего и взыскать с детского сада компенсацию морального вреда.

 

Как сказала сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Динара Кашапова, прокуратура защитила права ребёнка. На этой неделе состоялся суд. Вынесено решение о взыскании с детского сада в пользу пострадавшего 30 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Теги: Кыштым прокуратура детсад травма

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Травмирован и... привлечён к ответственности

Свои обязанности не соблюдают

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