Жительница Кыштыма получила вместо дорого смартфона дешёвый видеорегистратор

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Очередной факт обмана, связанный с почтовыми отправлениями наложенным платежом, зарегистрирован в Кыштыме.

Жительница нашего города заказала в одной из групп ВКонтакте смартфон Самсунг Галакси 20. Его розничная цена – около 30 тысяч рублей. В интернете же ей предложили приобрести крутую вещь всего за 11 тысяч 490 рублей. Недолго думая, женщина заполнила анкету на оформление покупки. Вскоре ей позвонил неизвестный и представил оператором связи. Он пытался «развести» потенциальную. Жертву ещё и на множество платных услуг мобильной связи. Благо, жительнице Кыштыма хватило ума отказаться хотя бы от них. А вот покупку смартфона, причём наложенным платежом, она всё-таки подтвердила.

Когда она получила на почте посылку и открыла её, поняла, что попалась в сети мошенников. Вместо дорогого телефона в посылке был дешёвый видеорегистратор. Кстати, обманутой покупательнице пришлось оплатить ещё и почтовые расходы – 419 рублей.

Полиция предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенничества при получении покупок через почтовые отделения, следуйте простому совету. Оформляя заказ, попросите у продавца отправить вам посылку наложенным платежом вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять её, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя. Это поможет вам, получая посылку в отделении почты, проверить содержимое посылки до перевода денежных средств за неё.