Жителя Слюдорудника ударил ножом его же приятель

Вчера, 16:27 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в городскую больницу с ножевым ранением грудной клетки доставили 63-летнего жителя посёлка Слюдорудник.

«Кыштымскому рабочему» стали известны подробности преступления. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в одном из частных домов Слюдорудника трое мужчин и женщина распивали спиртное. Во время застолья между двумя приятелями разгорелся словесный конфликт, в ходе которого один из них схватил кухонный нож и ударил им другого. Сразу после этого подозреваемый скрылся.

Свидетели ЧП вызвали скорую помощь и полицию. Медики доставили потерпевшего с проникающим ранением грудной клетки в кыштымскую больницу. Мужчина находится в реанимации.

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он уже дал признательные показания.

Ранее подозреваемый не был судим, официально работает. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.