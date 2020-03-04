Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жителя Кыштыма доставили в больницу с ножевым ранением

Вчера, 12:14 Категория: Происшествия
1 719
0

Вчера в дежурную часть полиции из кыштымской городской больницы поступило сообщение о том, что в приёмное отделение доставлен 63-летний мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавший доставлен из посёлка Слюдорудника и в настоящее время находится в реанимационном отделении.

 

В интересах следствия подробности случившегося не разглашаются. По данному факту проводится проверка.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Слюдорудник полиция поножовщина

Похожие публикации:

В Кыштыме девочка-подросток отравилась таблетками для похудения

В Кыштыме отец пырнул сына ножом

В Кыштыме рабочий ударил ножом своего начальника

Жителя Кыштыма доставили в больницу с ножевым ранением

Виновник поножовщины задержан

Комментарии:

Добавить