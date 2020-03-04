Жителя Кыштыма доставили в больницу с ножевым ранением

Вчера, 12:14 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции из кыштымской городской больницы поступило сообщение о том, что в приёмное отделение доставлен 63-летний мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавший доставлен из посёлка Слюдорудника и в настоящее время находится в реанимационном отделении.

В интересах следствия подробности случившегося не разглашаются. По данному факту проводится проверка.