Жителю Кыштыма, который воровал из магазинов, заменили условный срок реальным

Сегодня, 10:42 Категория: Происшествия

1 231

0

Кыштымский городской суд рассмотрел дело в отношении 33-летнего жителя нашего города. Он обвинялся по статье 158.1 Уголовного кодекса РФ – «Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчина официально нигде не работал, разведён.

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Михаил Веденин, кыштымец неоднократно попадался на магазинных кражах, но каждый раз отделывался условным сроком, либо исправительными работами. В конце прошлого года он вновь наведался в один из магазинов самообслуживания и похитил продукты питания и бытовую химию.

На сей раз редивисту досталось по полной. Условное наказание, которое он отбывал и во время которого совершил очередную кражу, заменено реальным сроком. Кроме того, по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.