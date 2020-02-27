Житель Кыштыма убил сожительницу

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Кыштымский суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя нашего города, который обвинялся в убийстве своей сожительницы.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора Константин Паутов, в октябре 2018 года приятель подсудимого сообщил в полицию о совершённом преступлении. По указанному адресу в одной из квартир на улице Вайнера полицейские обнаружили труп женщины. На её теле было четыре ножевых ранения.

Подозреваемый в убийстве – сожитель погибшей – был взят под стражу. Однако своей вины он не признаёт. Ранее мужчина был судим за хищение имущества и нанесение телесных повреждений. Официально нигде не работал, злоупотреблял спиртным.

Изучив материалы дела, суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор состоялся 14 февраля и ещё не вступил в законную силу.