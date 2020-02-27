Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Житель Кыштыма убил сожительницу

Сегодня, 14:31 Категория: Происшествия
474
0

 Кыштымский суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя нашего города, который обвинялся в убийстве своей сожительницы.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора Константин Паутов, в октябре 2018 года приятель подсудимого сообщил в полицию о совершённом преступлении. По указанному адресу в одной из квартир на улице Вайнера полицейские обнаружили труп женщины. На её теле было четыре ножевых ранения.

 

Подозреваемый в убийстве – сожитель погибшей – был взят под стражу. Однако своей вины он не признаёт. Ранее мужчина был судим за хищение имущества и нанесение телесных повреждений. Официально нигде не работал, злоупотреблял спиртным.

 

Изучив материалы дела, суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор состоялся 14 февраля и ещё не вступил в законную силу.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым прокуратура суд убийство

Похожие публикации:

Житель Кыштыма приговорён к 11 годам колонии особого режима за убийство своей жены

Пенсию встретит за решёткой

Наркоторговцу дали десять лет

За наркотики – под строгий режим

Девять лет за смертоносную «Осу»

Комментарии:

Добавить