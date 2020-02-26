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Житель Челябинска устроил поножовщину в Кыштыме

Сегодня, 12:28 Категория: Происшествия
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В одном из домов нашего города двое мужчин и женщина распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами разразилась ссора. Житель Челябинска 1982 года рождения, недавно освободившийся из мест не столь отдалённых, схватил нож и ударил им своего приятеля 1968 года рождения.

 

Сожительница 51-летнего мужчины стала заступаться за него, но разъярённый челябинец набросился с ножом и на неё. Получив травмы, потерпевшая вызвала скорую помощь. Оба пострадавших были доставлены в приёмной отделение кыштымской больницы.

 

Врачи диагностировали у женщины резаную рану надбровья и гематому правой щеки, у мужчины – закрытую черепно-мозговую травму, гематому лица и резаную рану подбородка.

 

Совершив два преступления, житель областного центра скрылся в неизвестном направлении. Однако далеко уйти ему не удалось. Участковые уполномоченные задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

 

Совсем скоро молодой человек рискует вновь отправиться в колонию. На сей раз ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

 

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Теги: Кыштым Челябинск поножовщина полиция

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