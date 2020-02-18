В соседнем с Кыштымом городе совершено нападение на сотрудников скорой помощи
Сегодня, 10:33 Категория: Происшествия
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Группа молодых людей избила работников скорой медицинской помощи города Озёрска. Один из фельдшеров является жителем Кыштыма.
Как стало известно сайту «КР», озерчанин хотел похитить свои анализы, которые он сдал в ходе медицинского освидетельствования на наркотическое опьянение. Когда ему не удалось совершить хищение, он вернулся с двумя друзьями, один из них был вооружён арбалетом.
Врачи оказали сопротивление. В итоге два работника скорой помощи получили сотрясение головного мозга, диспетчеру нанесли телесные травмы.
Пострадавшие находятся в травматологическом отделении на стационарном лечении.
Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых. Третий – в розыске.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».