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В соседнем с Кыштымом городе совершено нападение на сотрудников скорой помощи

Сегодня, 10:33 Категория: Происшествия
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Группа молодых людей избила работников скорой медицинской помощи города Озёрска. Один из фельдшеров является жителем Кыштыма.

 

Как стало известно сайту «КР», озерчанин хотел похитить свои анализы, которые он сдал в ходе медицинского освидетельствования на наркотическое опьянение. Когда ему не удалось совершить хищение, он вернулся с двумя друзьями, один из них был вооружён арбалетом.

 

Врачи оказали сопротивление. В итоге два работника скорой помощи получили сотрясение головного мозга, диспетчеру нанесли телесные травмы.

 

Пострадавшие находятся в травматологическом отделении на стационарном лечении.

 

Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых. Третий – в розыске.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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Теги: Кыштым Озёрск Нападение на скорую уголовное преступление

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