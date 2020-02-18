Редакция "Кыштымского рабочего" выиграла судебный процесс по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Сегодня, 14:35

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В соседнем с Кыштымом городе совершено нападение на сотрудников скорой помощи Сегодня, 10:33

Уральское Бали в Кыштыме попало в ТОП-15 самых завораживающих мест России Сегодня, 08:29

День голосования по поправкам в Конституцию станет выходным для россиян Вчера, 17:57

В Кыштыме богатыри устроят битву на городском пруду Вчера, 17:08

Для жителей и гостей Кыштыма проезд к Сугомакской пещере может обернуться серьёзным штрафом Вчера, 15:59

Жителей Кыштыма предупреждают о снегопаде и штормовом ветре Вчера, 15:52

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В Кыштыме открыта горячая линия по организации дополнительного школьного питания через торговые автоматы Вчера, 13:00

В Кыштыме к жителям одной из наиболее часто горящих пятиэтажек наведались инспекторы Вчера, 12:20