Житель Кыштыма в ходе пьяной ссоры «вооружился» ножом и …вилкой

Вчера, 16:13 Категория: Происшествия

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В октябре прошлого года несколько жителей нашего города выпивали в одной из квартир в районе Коноплянки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из участников застолья, мужчина 1981 года рождения, схватил … вилку и воткнул её в шею своему обидчику. Ещё одного собутыльника он ударил кухонным ножом, нанеся не менее девяти ударов в области колена, бедра, живота.

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Михаил Веденин, обвиняемый ранее уже был судим по уголовным статьям, в частности, за разбойное нападение и мошенничество. На сей раз в отношении него было возбуждено три статьи – «Причинение лёгкого вреда здоровью», «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

Всё время до решения суда кыштымец находился под стражей. До ареста он работал в одном из частных предприятий нашего города, не женат.

Кыштымский городской суд назначил ему пять лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.