Житель Кыштыма забил до смерти своего приятеля

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Прокуратура направила в городской суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Кыштыма. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора Кыштыма Константин Паутов, в мае прошлого года двое приятелей выпивали в одном из частных домов нашего города. Когда спиртное закончилось, один из них решил ещё сходить в магазин. Обнаружив пропажу своих денег, он начал требовать их у собутыльника, а когда получил отказ, схватил железную кружку и нанёс ею множество ударов по голове своему другу.

Потерпевший не стал обращаться за медицинской помощью, однако травмы оказались серьёзными. Последствием избиения стало кровоизлияние в мозг, что через пару дней привело к смерти.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он находится под стражей. Мужчина нигде официально не работает, не женат, ранее не судим, злоупотребляет спиртным. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.