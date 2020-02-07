Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме из-за гололёда растёт число травм

Сегодня, 12:21 Категория: Происшествия
423
0

За сутки в приёмное отделение кыштымской городской больницы с травмами обратились семь человек. Двое госпитализированы.

 

Женщину с переломом шейки бедра направят в Челябинск, ещё одну пациентку с серьёзной травмой – переломом лодыжки со смещением прооперируют в нашем отделении.

 

Как сообщил сайту КР заведующий отделением травматологии Николай Тарасов, жители поступают в больницу с переломами вследствие падений из-за гололёда.

 

Неблагоприятная ситуация на дорогах и тротуарах складывается из-за перепадов температуры, образуется гололедица. Рекомендуется быть осторожнее, надевать обувь с нескользящей подошвой.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Травматологическое отделение Переломы Гололед

Похожие публикации:

В Кыштыме из-за большого числа пострадавших от гололёда в больнице образовался дефицит гипсовых бинтов

Более двадцати кыштымцев обратились в приёмный покой с травмами из-за гололёда

Ребёнка направили в Челябинск

Со скутера – на больничную койку

Пьяный муж схватился за нож

Комментарии:

Добавить