В Кыштыме из-за гололёда растёт число травм

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За сутки в приёмное отделение кыштымской городской больницы с травмами обратились семь человек. Двое госпитализированы.

Женщину с переломом шейки бедра направят в Челябинск, ещё одну пациентку с серьёзной травмой – переломом лодыжки со смещением прооперируют в нашем отделении.

Как сообщил сайту КР заведующий отделением травматологии Николай Тарасов, жители поступают в больницу с переломами вследствие падений из-за гололёда.

Неблагоприятная ситуация на дорогах и тротуарах складывается из-за перепадов температуры, образуется гололедица. Рекомендуется быть осторожнее, надевать обувь с нескользящей подошвой.