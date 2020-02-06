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В соседнем с Кыштымом городе бабушка и её сожитель совращали внучку

Сегодня, 13:02 Категория: Происшествия
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В Озёрске 44-летней жительнице и её 49-летнему сожителю грозит лишение свободы от 12 до 20 лет за насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет. Потерпевшей оказалась внучка обвиняемой женщины.

 

В ходе следствия было установлено, что ещё в 2017 году бабушка вступила в интимную близость со своим сожителем на глазах девочки, которой тогда было девять лет. Затем бабушка предложила сожителю совершить насильственные действия сексуального характера по отношению к внучке.

 

Как сообщает портал 1obl.ru, когда девочке было 11 лет, бабушка с сожителем решили повторить действия двухгодичной давности, но девочка смогла убежать.

 

В настоящее время дело передано в Озерский городской суд.

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Теги: Кыштым Озёрск насилие насильник

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