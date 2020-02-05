В Кыштыме мошенники списали с банковской карты крупную сумму

Вчера, 19:29 Категория: Происшествия

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Сотрудники следственного отдела полиции расследуют мошенничество, в ходе которого злоумышленник, представившись работником банка, завладел сбережениями 66-летней жительницы города Кыштыма.



Потерпевшая обратилась в дежурную часть сегодня, 5 февраля. Она рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомец и представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается незаконно перевести деньги с её счета. И далее действует уже хорошо знакомая схема: чтобы обезопасить сбережения, необходимо следовать его указаниям.

Доверившись звонившему, пенсионерка направилась к ближайшему банкомату, где под диктовку провела ряд операций. После этого она обнаружила, что все денежные средства перевела незнакомцу.



Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.



По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.



Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» напоминает простые правила, как обезопасить себя от преступных посягательств. Наиболее распространённые схемы телефонного мошенничества:

- введение в заблуждение гражданина посредством телефонной связи под предлогом покупки товара через объявление в сети Интернет, либо желания воспользоваться оказываемой услугой.

- смс от имени банка, либо телефонного звонка лица, представившегося работником банка, с информацией о блокировке банковских карт или с иной негативной информацией.

- обман по телефону: требование выкупа или взятки за якобы освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего то или иное преступление.