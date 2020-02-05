В Кыштыме произошло ДТП с летальным исходом

Вчера, 12:04 Категория: Происшествия

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Сегодня в 7 часов 45 минут на улице Карла Либкнехт, 14 в районе ЧГРЭС произошло ДТП.

Местная жительница 1987 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрав безопасную скорость движения с учётом наледи на дороге, не справилась с управлением. Машину занесло и выбросило на встречную полосу, где «Лада» столкнулась с автомобилем «Toyota Land Cruiser » под управлением местного жителя 1966 года рождения.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Её водительский стаж – 13 лет. Ранее она не привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.