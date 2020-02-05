В Кыштыме пожар повредил котельную возле частного дома

Сегодня, 08:39 Категория: Происшествия

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Вчера около девяти часов вечера на пульт диспетчера пожарной части 38 поступило сообщение о пожаре на улице Гузынина. Возле одного из частных домов горела котельная.

Как сообщили сегодня в этой пожарной части, огнеборцы не допустили распространения огня. Тем самым, удалось избежать тяжёлых последствий. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Среди людей пострадавших нет.

Ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

За пять дней февраля на территории Кыштымского городского округа произошло уже два пожара.