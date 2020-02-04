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Жительница Кыштыма нанесла сожителю удар ножом в сердце

Вчера, 15:13 Категория: Происшествия
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы нашего города.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в мае прошлого года между подвыпившими сожителями произошла ссора. Мужчина нередко распускал руки и бил свою возлюбленную. В один роковой день он в очередной раз накинулся на неё с кулаками. Обороняясь, женщина схватила кухонный нож и ударила им в грудь своему обидчику.

 

От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.

 

Женщина признала свою вину и находится под подпиской о невыезде. Известно, что она нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым прокуратура

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