Сразу двое жителей Кыштыма попались на удочку мошенника

Вчера, 15:54 Категория: Происшествия

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Сегодня в дежурную часть с заявлением о хищении денег обратились женщина 1956 года рождения и мужчина 1971 года рождения. В обоих случаях мошенник действовал по одной и той же схеме.

Выяснилось, что незнакомец позвонил на сотовые телефоны двоим жителям Кыштыма и представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковских карт пытаются списать денежные средства. Чтобы сохранить их, владельцы должны сообщить ему номера своих карт, а также коды из смс.

Пенсионерка и мужчина, не убедившись, что ведут разговор с мошенником, сообщили данные своих карт и другую информацию. После этого женщина лишилась 18300 рублей, а мужчина – 4900 рублей.

Следователями полиции решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.