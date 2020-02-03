Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Сразу двое жителей Кыштыма попались на удочку мошенника

Вчера, 15:54 Категория: Происшествия
1 039
0

Сегодня в дежурную часть с заявлением о хищении денег обратились женщина 1956 года рождения и мужчина 1971 года рождения. В обоих случаях мошенник действовал по одной и той же схеме.

 

Выяснилось, что незнакомец позвонил на сотовые телефоны двоим жителям Кыштыма и представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковских карт пытаются списать денежные средства. Чтобы сохранить их, владельцы должны сообщить ему номера своих карт, а также коды из смс.

 

Пенсионерка и мужчина, не убедившись, что ведут разговор с мошенником, сообщили данные своих карт и другую информацию. После этого женщина лишилась 18300 рублей, а мужчина – 4900 рублей.

 

Следователями полиции решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым полиция мошенники

Похожие публикации:

Жительница Кыштыма угодила в ловушку мошенников

Жительница Кыштыма попалась на удочку мошенника

Жителей Кыштыма атакуют телефонные мошенники

Жителям Кыштыма стоит опасаться нового вида мошенничества

Потрошители банковских карт не унимаются: трое кыштымцев лишились свыше 400 тысяч рублей

Комментарии:

Добавить