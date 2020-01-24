В Кыштыме задержан житель соседнего города, пытавшийся украсть из магазина дорогой коньяк

Сегодня, 20:44 Категория: Происшествия

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В полицию поступило сообщение от администратора одного из магазинов, расположенного в крупном торговом центре. Сотрудники безопасности задержали мужчину, который попытался похитить дорогой коньяк.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. В ходе проверки было установлено, что 28-летний житель Озёрска, ранее судимый за аналогичное преступление, зашёл в магазин и с прилавка со спиртными напитками похитил дорогой коньяк. Сотрудник безопасности сразу обратил на него внимание, и при выходе из магазина подозреваемый был остановлен.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». За 2019 год привлечено к административной ответственности за хищение 12 граждан.

Все они привлечены к административному наказанию за мелкое хищение (стоимость товара не должна превышать одну тысячу рублей). Однако и такое правонарушение влечёт довольно серьёзные последствия – штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сообщить в полицию о преступлении можно по телефонам дежурной части 4-46-61 либо по телефону 02. Вызов полиции с мобильных телефонов любых операторов – 102.