В Кыштыме может объявиться подозреваемый в совершении тяжких преступлений. Мужчина объявлен в розыск

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Фото с сайта ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейские Челябинской области разыскивают 62-летнего уроженца Кировской области Василия Анатольевича Матвеева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и частью 3 статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Разыскиваемый может быть вооружён охотничьим гладкоствольным ружьем, электрошокером.

За помощью в поиске мужчины к полицейским нашего региона обратились коллеги из Кировской области. Подозреваемый может объявиться в любом городе.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Челябинской области, приметы разыскиваемого: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные с проседью, короткие, шея короткая, при ходьбе сутулится, на теле множественные уголовные татуировки, на левой руке отсутствуют ногтевые фаланги указательного и безымянного пальцев, на пальцах правой руки татуировки в виде перстней. Может быть одет в черную куртку длиной ниже пояса, синие джинсы, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Василия Матвеева, с просьбой сообщить об этом по телефонам Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области: 8(8332) 589-514, 589-587, 589-239 либо в ближайший отдел полиции.