В Кыштыме сегодня утром сгорела иномарка
Сегодня, 08:32 Категория: Происшествия
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Сегодня около семи часов утра на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля возле дома № 15 на улице Каолиновой.
Как пояснил сайту «КР» диспетчер этой части, владелец тойоты 1994 года выпуска разогревал машину, а когда уже сам находился внутри неё, моторный отсек загорелся. Мужчина успел выйти из машины и вызвал пожарных.
Огонь практически полностью уничтожил всю переднюю часть автомобиля. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.
Житель Кыштыма оценил ущерб в сто тысяч рублей.