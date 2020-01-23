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В Кыштыме сегодня утром сгорела иномарка

Сегодня, 08:32 Категория: Происшествия
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Сегодня около семи часов утра на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля возле дома № 15 на улице Каолиновой.

 

Как пояснил сайту «КР» диспетчер этой части, владелец тойоты 1994 года выпуска разогревал машину, а когда уже сам находился внутри неё, моторный отсек загорелся. Мужчина успел выйти из машины и вызвал пожарных.

 

Огонь практически полностью уничтожил всю переднюю часть автомобиля. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.

 

Житель Кыштыма оценил ущерб в сто тысяч рублей.

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Теги: Кыштым пожар тойота

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