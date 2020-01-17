В Кыштыме вор пытался обокрасть магазин-пекарню

Сегодня, 10:23 Категория: Происшествия

876

0

В полицию с заявлением о краже обратилась управляющая пекарней «Русский каравай», что на улице Ленина. Из сейфа, установленного в служебном помещении, исчезла часть денег. При этом само хранилище было закрыто.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как молодой человек подошёл к сейфу, оборудованному по принципу копилки – всю выручку за день работники магазина опускали в специальную прорезь. Из неё и торчал край целлофанового пакета. Потянув за него, воришка вытащил находящиеся внутри 14 тысяч 100 рублей.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Снежинска, приехавший в наш город в командировку. Мужчина уже возместил ущерб полностью. Тем не менее, в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кстати, ранее он был судим по данной статье. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.