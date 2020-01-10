В Кыштыме девушка получила травмы, катаясь на горнолыжной трассе
Вчера, 10:31 Категория: Происшествия
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В минувшие выходные на горнолыжном комплексе «Егоза» в Кыштыме любительница экстрима, скатываясь с горного склона, врезалась в дерево.
В Кыштымскую городскую больницу 25-летняя девушка была доставлена с переломом рёбер и ключицы. Сейчас она проходит курс лечения.
Как сообщили сайту «КР» в больнице, каждые выходные за медицинской помощью с подобными травмами обращаются от пяти до семи человек. Они либо катаются на лыжах и сноубордах на горнолыжном комплексе, либо осваивают их и тюбинг на горках в окрестностях Кыштыма.