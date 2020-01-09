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В Кыштыме рождественская ночь омрачилась поножовщиной

Вчера, 15:38 Категория: Происшествия
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В ночь на седьмое января в одной из кыштымских квартир между мужчиной 1964 года рождения и его сожительницей 1973 года рождения разгорелась ссора. Разъярённый кыштымец схватил нож и трижды ударил им в живот женщине.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавшая успела добежать до соседей и попросить помощи. Раненую жительницу Кыштыма доставили в городскую больницу. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

 

Подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Ранее он был судим по другим статьям. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым Рождество поножовщина травма.

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