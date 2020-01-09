В Кыштыме иномарка едва не выгорела из-за «утеплителя»

Вчера, 10:10 Категория: Происшествия

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С начала нового года на территории Кыштымского округа зарегистрировано уже три пожара.

Первый из них произошёл ночью второго января. Возле дома № 10 на улице Челюскинцев загорелся автомобиль марки пежо. Как сообщили сайту «КР» в пожарной части 38, владельцы машины решили утеплить её под капотом с помощью коврового покрытия. После одной из поездок такой «утеплитель» начал тлеть и загорелся. В результате пожара повреждён моторный отсек. Иномарка подлежит ремонту. Ущерб составил 75 тысяч рублей.

В ночь на шестое января огнеборцам пришлось тушить расселённый в конце прошлого года барак на улице Вайнера, 34. На площади в 45 квадратных метров огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия и стены. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Дело в том, что в пустующем здании, доступ в которое ничем не ограничен, собираются и молодёжь, и лица без определённого места жительства.

Очередной пожар был зарегистрирован в Рождество, 7 января. На улице Лесной посёлка Тайгинка горела баня. Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.

Ни в одном из трёх пожаров люди не пострадали.