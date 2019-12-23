Житель Кыштыма, напавший с ножом на продавца, просил смягчить ему наказание
Вчера, 14:04 Категория: Происшествия
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Как уже сообщалось на сайте «КР», Кыштымский городской суд признал местного жителя виновным в разбое и покушении на убийство. Он совершил нападение на продавца магазина «Фарт». В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 11 лет и шесть месяцев.
Защита в апелляционных жалобах просила переквалифицировать действия осуждённого на более мягкий состав преступления и снизить наказание. Но апелляционная инстанция с учётом позиции прокурора оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, преступление произошло в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, подкараулил в конце рабочего дня продавца у входной двери магазина и нанёс ей восемь ударов ножом.