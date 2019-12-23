Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Житель Кыштыма, напавший с ножом на продавца, просил смягчить ему наказание

Вчера, 14:04 Категория: Происшествия
464
0

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», Кыштымский городской суд признал местного жителя виновным в разбое и покушении на убийство. Он совершил нападение на продавца магазина «Фарт». В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 11 лет и шесть месяцев.

 

Защита в апелляционных жалобах просила переквалифицировать действия осуждённого на более мягкий состав преступления и снизить наказание. Но апелляционная инстанция с учётом позиции прокурора оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


Напомним, преступление произошло в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь  в состоянии алкогольного опьянении, подкараулил в конце рабочего дня продавца у входной двери магазина и нанёс ей восемь ударов ножом.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым преступление ножевое ранение фемида Кыштымский городской суд

Похожие публикации:

В Кыштыме молодой человек сядет в тюрьму за разбой и покушение на убийство

В Кыштыме суд вынес приговор мужчине, который напал с ножом на покупателя магазина

В Кыштыме задержан подозреваемый в нападении на продавца магазина

В Кыштыме делом о зверском нападении на продавца занялись следователи следственного отдела

Жителя Кыштыма осудили за развратные действия

Комментарии:

Добавить