Житель Кыштыма, напавший с ножом на продавца, просил смягчить ему наказание

Вчера, 14:04 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на сайте «КР», Кыштымский городской суд признал местного жителя виновным в разбое и покушении на убийство. Он совершил нападение на продавца магазина «Фарт». В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 11 лет и шесть месяцев.

Защита в апелляционных жалобах просила переквалифицировать действия осуждённого на более мягкий состав преступления и снизить наказание. Но апелляционная инстанция с учётом позиции прокурора оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.



Напомним, преступление произошло в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, подкараулил в конце рабочего дня продавца у входной двери магазина и нанёс ей восемь ударов ножом.