Двое жителей Кыштыма вымогали наркотики у супружеской пары

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия

Преступление было совершено в одном из многоквартирных домов Кыштыма. Двое приятелей 1981 года рождения пришли к знакомым и стали вымогать у них наркотики. Они даже применили силу, избив и мужчину, и женщину. Пострадавшая с травмами по сей день находится в больнице.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, получив от супругов синтетическое вещество, буйные «гости» ушли. Однако вскоре их задержала полиция. Оба находятся под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Приятели нигде не работают и ранее уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. На сей раз им, возможно, предстоит ещё и ответить за вымогательство. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.