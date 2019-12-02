Житель Кыштыма в пьяной ссоре ударил ножом сожительницу

Автор: КР от Сегодня, 08:59 Категория: Происшествия

В полицию поступило сообщение о том, что в частном секторе улицы Юлии Ичёвой ходит молодая женщина с раненой щекой. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что 30-летнюю жительницу Кыштыма ударил ножом по лицу её сожитель 1983 года рождения.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пара распивала спиртные напитки, и между ними вспыхнула ссора. Пострадавшая с раной на лице выбежала за помощью на улицу. В этот момент её увидела соседка, которая и вызвала полицию.

По данному факту проводится проверка.