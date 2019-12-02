В Кыштыме едва не сгорели два жилых дома

Автор: КР от Сегодня, 10:52 Категория: Происшествия

Фото МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

Вчера вечером, в 18 часов 22 минуты, на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Клима Косолапова. На место выехали четыре единицы техники.

По прибытию на место было обнаружено возгорание хозяйственного сарая. Огонь распространялся по чердаку, где находилось старое сено. Под угрозой оказались два ближайших жилых дома. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось вовремя потушить.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В одном из отделений сарая находился курятник, который отапливался печкой. Причина пожара – воспламенение потолочного перекрытия из-за заниженной разделки дымохода печи.