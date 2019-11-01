В соседнем с Кыштымом городе задержан педагог, подозреваемый в домогательствах

Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Происшествия

Тренер по единоборствам, который работает в Центре детского творчества в Озёрске, задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает российское информационное агентство «Ura.ru».

– Иные подробности не разглашаются, дело возбуждено и расследуется, – комментирует «Ura.ru» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимира Шишкова.