» » В соседнем с Кыштымом городе задержан педагог, подозреваемый в домогательствах

В соседнем с Кыштымом городе задержан педагог, подозреваемый в домогательствах

Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Происшествия

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Тренер по единоборствам, который работает в Центре детского творчества в Озёрске, задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает российское информационное агентство «Ura.ru».

 

– Иные подробности не разглашаются, дело возбуждено и расследуется, – комментирует «Ura.ru» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимира Шишкова.


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