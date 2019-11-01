Жительница Кыштыма едва не отправила на тот свет своего сожителя

Автор: КР от Вчера, 13:18 Категория: Происшествия

Следственный отдел полиции завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Кыштыма. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в октябре между обвиняемой и её 43-летним сожителем разгорелась ссора. Женщина не выдержала, схватила кухонный нож и ударила им в живот мужчине. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

Жительница Кыштыма находится под подпиской о невыезде. Скоро в отношении неё начнётся судебный процесс. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.