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Жительница Кыштыма едва не отправила на тот свет своего сожителя

Автор: КР от Вчера, 13:18 Категория: Происшествия

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Следственный отдел полиции завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Кыштыма. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в октябре между обвиняемой и её 43-летним сожителем разгорелась ссора. Женщина не выдержала, схватила кухонный нож и ударила им в живот мужчине. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

 

Жительница Кыштыма находится под подпиской о невыезде. Скоро в отношении неё начнётся судебный процесс. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.


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