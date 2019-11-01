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В Кыштыме распитие спиртного закончилось поножовщиной

Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: Происшествия

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В Кыштыме возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 35-летний кыштымец был доставлен в городскую больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

 

Установлено, что ранение он получил в ходе распития спиртных напитков в компании друзей в одной из квартир по улице Юлии Ичевой. После чрезмерного подпития между двумя собутыльниками 1984 и 1975 годов рождения возникла ссора. Не сдержав эмоции, 39-летний мужчина схватил кухонный нож и нанёс около 10 ударов своему товарищу.

 

Напавшего задержали на месте преступления и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, оказался ранее уже судим за аналогичное преступление. Он признался в содеянном.

 

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 


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