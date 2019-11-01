В Кыштыме пенсионерка отдала обманщице более десяти тысяч рублей за лечение внука

Автор: КР от Вчера, 19:22 Категория: Происшествия

Сегодня, 2 ноября, в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратилась пенсионерка. Она сообщила, что стала жертвой обмана.



По словам 91-летней жительницы нашего города, она передала деньги внучке, которая пообещала найти гадалку для лечения больного внука. Доверчивая местная жительница отдала ей 11 тысяч рублей. Но ни гадалки, ни денег не увидела.

По данному факту проводится проверка.