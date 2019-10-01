В Кыштыме суд вынес приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на сайте «КР», ДТП произошло 1 июля этого года. В 23 часа 35 минут водитель автомобиля «Приора» сбил пешехода на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Пролетарская. После чего скрылся с места происшествия. Позже сотрудники ГИБДД его разыскали.

Пострадавший – 33-летний житель Озёрска. Он был доставлен в реанимацию кыштымской городской больницы. Через семь дней мужчина скончался.

Кыштымским городским судом водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 268 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок – два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На такой же срок он лишён права управлять автомобилем. Также осуждённый выплатит полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Приговор не вступил в законную силу.