В Кыштыме суд вынес приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Происшествия 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», ДТП произошло 1 июля этого года. В 23 часа 35 минут водитель автомобиля «Приора» сбил пешехода на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Пролетарская. После чего скрылся с места происшествия. Позже сотрудники ГИБДД его разыскали. Пострадавший – 33-летний житель Озёрска. Он был доставлен в реанимацию кыштымской городской больницы. Через семь дней мужчина скончался. Кыштымским городским судом водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 268 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок – два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении. На такой же срок он лишён права управлять автомобилем. Также осуждённый выплатит полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего. Приговор не вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить