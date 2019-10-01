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В Кыштыме мужчина набросился с ножом на приятеля

Автор: КР от Вчера, 13:51 Категория: Происшествия

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В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. 48-летний житель Кыштыма схватил нож и нанёс  около девяти ножевых ранений  33-летнему приятелю.

 

Пострадавший был доставлен в Кыштымскую  городскую  больницу.

 

В отношении нападавшего избрана мера пресечения – заключение под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 


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