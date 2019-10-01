В Кыштыме мужчина набросился с ножом на приятеля

Автор: КР от Вчера, 13:51 Категория: Происшествия

В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. 48-летний житель Кыштыма схватил нож и нанёс около девяти ножевых ранений 33-летнему приятелю.

Пострадавший был доставлен в Кыштымскую городскую больницу.

В отношении нападавшего избрана мера пресечения – заключение под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.