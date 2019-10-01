В Кыштыме дерево упало на семью с грудным ребёнком

Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: Происшествия

Несчастный случай произошёл вечером в минувший понедельник. В редакцию газеты «КР» обратилась пострадавшая жительница нашего города Елена Фомина.

Молодая семья возвращалась домой по мосту на улице Садовой. Проходя мимо парка усадьбы Демидовых, супруги услышали треск ломающегося дерева.

Напомним, в этот день на Кыштым и многие районы Челябинской области обрушился шквалистый ветер. Последствия стихии устраняют до сих пор.

– Дерево начало падать, а отбежать некуда. Можно попасть под колёса автомобилей. Ограждения и тротуара на том участке нет, – сказала сайту «КР» Елена Фомина. – Бросились назад, но оно всё равно нас придавило.

В результате муж Елены – Евгений оказался в кыштымской городской больнице с травмой позвоночника. У неё самой диагностирован перелом руки со смещением.

– Коляску сильно помяло, но дочка-грудничок чудом не пострадала, – рассказывает Елена.

Как сказали сайту «КР» в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, если дерево значилось в перечне аварийных, то нужно будет уточнить график его уборки. В подобном случае ответственность за случившееся будет возложена на городские структуры.

Если же дерево не было аварийным, значит, произошедшее будет считаться несчастным случаем.

– Семье стоит написать заявление в управление городского хозяйства, где установят виновных лиц, – сказал сайту «КР» специалист по охране труда администрации КГО Александр Галаков. – Если супруги считают, что им необходима компенсация за лечение и моральный вред, то нужно обращаться в суд. Конечно, придётся доказать факт падения дерева.

Из-под упавшего дерева пострадавшим помогли выбраться незнакомец, который проезжал мимо на автомобиле ВАЗ 2112 и семья Левченко – Луиза и Ярослав.

Елена и Евгений Фомины выражают им благодарность за неравнодушие и помощь.