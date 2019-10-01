В Кыштыме несовершеннолетние брат с сестрой стали фигурантами уголовного дела

Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Происшествия

В суд переданы материалы уголовного дела, которое было возбуждено по части 2 статьи 158 – «Кража».

Из подъезда многоквартирного дома на улице Мичурина был украден велосипед. Его владелец обратился в полицию. Вскоре местный житель нашёл пропажу в лесу в районе Нижнего Кыштыма и разместил фотографию в социальной сети. Хозяин узнал свой велосипед.

Полицейские провели следственные мероприятия и установили, что двухколёсный транспорт похитили ещё не достигшие совершеннолетия брат с сестрой 2001 и 2002 года рождения.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, велосипед вернули владельцу. Суд определит степень вины подростков и назначит им соответствующее наказание.

Обращаем внимание жителей Кыштыма, что с наступлением зимы велосипеды из подъездов нужно убрать на хранение в безопасное место.