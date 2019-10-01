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В Кыштыме при пожаре погибли два человека

Автор: КР от Вчера, 10:08 Категория: Происшествия

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Вчера вечером на пульт пожарной части №38 поступило сообщение о возгорании на улице 2-я Пионерская. Горел жилой дом и все надворные постройки. Огонь успел перекинуться на соседние строения.

 

В результате пожара полностью уничтожен дом, в котором находился очаг  возгорания, надворные постройки, а также гараж и навес на соседнем участке.

 

Сумма ущерба и причины пожара устанавливаются.

 

При тушении горящего дома огнеборцы обнаружили бездыханные тела мужчины и женщины.


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