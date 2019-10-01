В Кыштыме при пожаре погибли два человека

Автор: КР от Вчера, 10:08 Категория: Происшествия

Вчера вечером на пульт пожарной части №38 поступило сообщение о возгорании на улице 2-я Пионерская. Горел жилой дом и все надворные постройки. Огонь успел перекинуться на соседние строения.

В результате пожара полностью уничтожен дом, в котором находился очаг возгорания, надворные постройки, а также гараж и навес на соседнем участке.

Сумма ущерба и причины пожара устанавливаются.

При тушении горящего дома огнеборцы обнаружили бездыханные тела мужчины и женщины.