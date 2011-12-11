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В Кыштыме вандалы навели беспорядок в театральном сквере у Народного дома

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью неизвестные выкорчевали три чугунные урны у Народного дома. Они стояли в театральном сквере, который располагается рядом со зданием.

 

 

 

 

Как сказал сайту «КР» директор централизованной клубной системы Александр Теплов, о данном факте заявлено в полицию. Момент беспорядка попал на камеру видеонаблюдения.

 

Напомним, это не первый случай вандализма у Народного дома. В прошлом году неизвестные выкорчевали скамью. Она была крепко закреплена – в землю вбивалась арматура, к которой её и приварили. Вскоре после этого случая автогонщики сломали шлагбаум.


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Приятно среди своих идиотов держать, а, кыштымцы? Перевоспитывайте придурков, иначе так в срачнике и будете жить.
 
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Цитата: Артём Евгеньевич
Город дебилов

 
Дело не в городе. Дело в поколении. Недоноски в любом городе имеют место быть. К сожалению...
 
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Цитата: Артём Евгеньевич
Город дебилов.
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Город дебилов.
 
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