В Кыштыме вандалы навели беспорядок в театральном сквере у Народного дома

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Происшествия

Сегодня ночью неизвестные выкорчевали три чугунные урны у Народного дома. Они стояли в театральном сквере, который располагается рядом со зданием.

Как сказал сайту «КР» директор централизованной клубной системы Александр Теплов, о данном факте заявлено в полицию. Момент беспорядка попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, это не первый случай вандализма у Народного дома. В прошлом году неизвестные выкорчевали скамью. Она была крепко закреплена – в землю вбивалась арматура, к которой её и приварили. Вскоре после этого случая автогонщики сломали шлагбаум.