В Кыштыме вандалы навели беспорядок в театральном сквере у Народного дома Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Происшествия 0 Сегодня ночью неизвестные выкорчевали три чугунные урны у Народного дома. Они стояли в театральном сквере, который располагается рядом со зданием. Как сказал сайту «КР» директор централизованной клубной системы Александр Теплов, о данном факте заявлено в полицию. Момент беспорядка попал на камеру видеонаблюдения. Напомним, это не первый случай вандализма у Народного дома. В прошлом году неизвестные выкорчевали скамью. Она была крепко закреплена – в землю вбивалась арматура, к которой её и приварили. Вскоре после этого случая автогонщики сломали шлагбаум. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Вася Сегодня, 02:34 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Приятно среди своих идиотов держать, а, кыштымцы? Перевоспитывайте придурков, иначе так в срачнике и будете жить. +1 Цитата Kardan Вчера, 20:19 Группа: Посетители Регистрация: 11.12.2011 Статус: 202 комментария 0 публикаций Цитата: Артём ЕвгеньевичГород дебилов Дело не в городе. Дело в поколении. Недоноски в любом городе имеют место быть. К сожалению... 0 Цитата Семен Вчера, 19:49 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Цитата: Артём ЕвгеньевичГород дебилов. Вы из этого города? 0 Цитата Артём Евгеньевич Вчера, 17:11 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Город дебилов. -3