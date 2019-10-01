В Кыштыме водитель сбил 13-летнего подростка

Автор: КР от Вчера, 15:26 Категория: Происшествия

Сегодня в 8 часов утра 24-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, в районе дома № 10 на улице Восточная совершил наезд на 13-летнюю девочку. Она получила ушибы колена и руки.

Пострадавшая двигалась вдоль проезжей части попутно автотранспорту. Так как на этом участке дороги отсутствует тротуар, то по правилам дорожного движения она должна была идти навстречу движению машин.

Водитель вызвал скорую помощь и дождался сотрудников ГИБДД.

Это уже 11 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов в этом году в нашем городе. В двух из них пострадали дети.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделении ГИБДД, с целью профилактики аварийности и нарушений правил дорожного движения с 14 по 21 октября пройдёт акция «Внимание пешеход!».