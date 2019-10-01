В Кыштыме челябинец совершил серию краж в магазинах

Автор: КР от Вчера, 12:21 Категория: Происшествия

В прошедший вторник из магазина «Stolnik» на улице Карла Либкнехта мужчина похитил две куртки и трое брюк. Ущерб составил 17 тысяч 300 рублей. Затем он проследовал в магазин «Канцпарк», который расположен на этой же улице. Оттуда он прихватил детские игрушки на две тысячи рублей.

Сообщения о кражах немедленно поступили в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину в магазине «Монетка», расположенном поблизости.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в отношении 30-летнего вора возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 – «кража» и части 1 статьи 161 – «грабёж». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мужчина прописан в городе Челябинске. Ранее был судим за кражи.

Украденные на этот раз вещи изъяты и будут возвращены владельцам.