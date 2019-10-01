В Кыштыме нашли тело пропавшего жителя Верхнего Уфалея

Автор: КР от Вчера, 14:17 Категория: Происшествия

Пожилой житель Верхнего Уфалея, 77-летний Василий Андреевич Первушин, пропал ещё 12 июня. В тот день в четыре часа утра он отправился на пригородном поезде «Челябинск – Верхний Уфалей» к дочери в Кыштым.

Тогда, в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, подтвердили, что мужчина вышел на нужной станции и направился в сторону города. Однако до дочери он так и не дошёл.

Его труп был обнаружен в сентябре в речке в районе Нижнего Кыштыма.

В следственном отделе по городу Кыштыму проводится проверка по факту обнаружения трупа. Результаты судебно-медицинской экспертизы, на основании которых станет известна причина смерти, ещё не готовы.

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по городу Кыштым Виталий Ерцкин, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.