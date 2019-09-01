В Кыштыме объявились гастролёры с брендовыми вещами

Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Происшествия

Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» регистрирует обращения граждан, пострадавших от рук мошенников.

На этой неделе трое жителей нашего города написали заявления в полицию, описав одну и ту же ситуацию. На улицах города к ним подходили неизвестные лица и предлагали купить одеяла, куртки и шубы проверенных брендов.

Доверившись проходимцам, они приобретали эти вещи и уже только дома, сравнив цены, понимали, что изрядно переплатили.

Полиция просит граждан с осторожностью относиться к незнакомым людям, которые просят приобрести какое-либо имущество. Сейчас ведётся поиск гастролёров-мошенников.