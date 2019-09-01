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В Кыштыме объявились гастролёры с брендовыми вещами

Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Происшествия

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Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» регистрирует обращения граждан, пострадавших от рук мошенников.

 

На этой неделе трое жителей нашего города написали заявления в полицию, описав одну и ту же ситуацию. На улицах города к ним подходили неизвестные лица и предлагали купить одеяла, куртки и шубы проверенных брендов.

 

Доверившись проходимцам, они приобретали эти вещи и уже только дома, сравнив цены, понимали, что изрядно переплатили.

 

Полиция просит граждан с осторожностью относиться к незнакомым людям, которые просят приобрести какое-либо имущество. Сейчас ведётся поиск гастролёров-мошенников.


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