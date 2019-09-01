В Кыштыме объявились гастролёры с брендовыми вещами Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Происшествия 0 Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» регистрирует обращения граждан, пострадавших от рук мошенников. На этой неделе трое жителей нашего города написали заявления в полицию, описав одну и ту же ситуацию. На улицах города к ним подходили неизвестные лица и предлагали купить одеяла, куртки и шубы проверенных брендов. Доверившись проходимцам, они приобретали эти вещи и уже только дома, сравнив цены, понимали, что изрядно переплатили. Полиция просит граждан с осторожностью относиться к незнакомым людям, которые просят приобрести какое-либо имущество. Сейчас ведётся поиск гастролёров-мошенников. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить