В Кыштыме полиция ищет похитителей чугунного ограждения Автор: КР от Вчера, 10:31 Категория: Происшествия 0 Похищение чугунного ограждения совершено в период с августа по сентябрь. Оно было установленно возле дома 125 на улице Карла Либкнехта. Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, неизвестные похитили 11 секций чугунного ограждения. Ведётся розыск муниципального имущества. Полиция Кыштыма просит граждан, обладающих информацией о причастных к данному преступлению, сообщить в дежурную часть по телефонам: 8-351-51-4-46-41 или 02. Кстати, дом расположен чуть ли не на гостевом маршруте. Как можно было незаметно выкорчевать чугунные конструкции, остаётся загадкой. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить