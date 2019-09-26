» » В Кыштыме полиция ищет похитителей чугунного ограждения

В Кыштыме полиция ищет похитителей чугунного ограждения

Автор: КР от Вчера, 10:31 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Похищение чугунного ограждения совершено в период с августа по сентябрь. Оно было установленно возле дома 125 на улице Карла Либкнехта.

 

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, неизвестные похитили 11 секций чугунного ограждения. Ведётся розыск муниципального имущества.

 

Полиция Кыштыма просит граждан, обладающих информацией о причастных к данному преступлению, сообщить в дежурную часть по телефонам: 8-351-51-4-46-41 или 02.  

 

Кстати, дом расположен чуть ли не на гостевом маршруте. Как можно было незаметно выкорчевать чугунные конструкции, остаётся загадкой.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter