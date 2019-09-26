В Кыштыме полиция ищет похитителей чугунного ограждения

Автор: КР от Вчера, 10:31 Категория: Происшествия

Похищение чугунного ограждения совершено в период с августа по сентябрь. Оно было установленно возле дома 125 на улице Карла Либкнехта.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, неизвестные похитили 11 секций чугунного ограждения. Ведётся розыск муниципального имущества.

Полиция Кыштыма просит граждан, обладающих информацией о причастных к данному преступлению, сообщить в дежурную часть по телефонам: 8-351-51-4-46-41 или 02.

Кстати, дом расположен чуть ли не на гостевом маршруте. Как можно было незаметно выкорчевать чугунные конструкции, остаётся загадкой.