Кыштым помогает оставшемуся без воды Верхнему Уфалею

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Происшествия

Сегодня в Верхний Уфалей по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера прибыл министр строительства региона Виктор Тупикин. Он должен лично разобраться с нарушениями водоснабжения города.

Жители этого города с конца прошлой недели живут без централизованной подачи воды. Она была прекращена из-за аварии на скважине № 11, где перегорел электродвигатель, а на 30-й скважине агрегат не справляется с нужными объёмами подачи воды. Резервных электродвигателей для насосов в Верхнем Уфалее нет, хотя они должны быть для обеспечения водоснабжения на случай аварий.

– Эта ситуация – безответственное поведение местных властей. До руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации, подвоз питьевой воды не организован на должном уровне, встаёт вопрос о компетентности руководителя. В регионе сформирован необходимый резервный фонд для решения подобных проблем. Министр строительства будет лично мне докладывать о проделанной работе в режиме онлайн, – подчеркнул Алексей Текслер.

Кыштым не остался в стороне от проблем в Верхнем Уфалее. Вчера туда была направлена автоцистерна с чистой питьевой водой. По приезду их уже ожидала целая очередь местных жителей с бутылями, вёдрами и канистрами.

– Машина работала там целый день, до 10 часов вечера, – сказал сайту «КР» директор предприятия «Дорсервис» Владимир Костин. – Наши работники там переночевали, а утром продолжили подвозить людям питьевую воду. Машина из Верхнего Уфалея вернётся в Кыштым сегодня после обеда.

Новый насос должны доставить в Верхний Уфалей в дневные часы. На его установку потребуется порядка пяти часов. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено по основному режиму к вечеру 25 сентября.